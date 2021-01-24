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Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США

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Россия готова проявить гибкость в отношениях с США, однако Москва не готова к диктату и хамству. Об этом заявил 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий». А в остальном необходимая гибкость проявлялась, но она не может проявляться до бесконечности», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что Россия рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог.

По его словам, если новая американская администрация будет к этому готова, то президент России Владимир Путин ответит взаимностью.

«Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения [с США]. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь», — добавил Песков.

Джо Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом к власти Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

Вместе с тем осведомленные источники газеты The Washington Post сообщили, что Байден не собирается перезагружать отношения с Россией.

В свою очередь директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой администрации США переосмыслить отношения с Россией. Он указывал, что на текущий момент американской стороне нужна не очередная перезагрузка, а открытый взгляд на влияние Москвы.

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