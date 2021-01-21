WP узнала об отсутствии в планах Байдена перезагрузки отношений с Россией

Президент США Джо Байден не собирается перезагружать отношения с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в четверг, 21 января.

«Официальные лица заявили, что Байден исключает перезагрузку в двусторонних отношениях с Москвой», — отметил источник издания.

По данным собеседников газеты, администрация американского лидера также «готовит новые ответные меры» на агрессивные, с точки зрения Вашингтона, действия Москвы.

В начале января российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал новую доктрину внешней политики США после прихода к власти администрации Байдена. По его словам, Соединенные Штаты будут рассматривать Россию как врага.

Позже он отметил, что не видит возможностей для положительных сдвигов в отношениях двух стран. По его словам, внешнеполитическая команда Байдена усилит давление на Россию.

В свою очередь, директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой администрации США переосмыслить отношения с Россией. Он указывал, что сейчас американской стороне нужна не очередная перезагрузка, а открытый взгляд на влияние Москвы.

Хумински добавил, что оба государства заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом и в обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием.