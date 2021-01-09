Аналитик из США посоветовал Байдену пересмотреть отношения с Россией

Директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински посоветовал новой американской администрации во главе с избранным президентом Джо Байденом переосмыслить отношения с Россией. Об этом говорится в публикации аналитика в газете Hill.

По его словам, в настоящее время США нужна не очередная перезагрузка, а основательное переосмысление отношений с Россией и открытый взгляд на влияние Москвы.

«Последние четыре года были отмечены нестабильной политикой в отношении Кремля после эпохи постоянных неудач американской стратегии в отношении России», — полагает Хумински. Он назвал «странным» отношение президента США Дональда Трампа к Москве и российскому лидеру Владимиру Путину.

Как полагает аналитик, оно последовало за катастрофической политикой экс-президента США Барака Обамы и рассеянным отношением администрации Джорджа Буша.

И Москва, и Вашингтон, заинтересованы во взаимодействии по борьбе с терроризмом, а также в обсуждении контроля над стратегическими вооружениями и ядерным оружием, отметил автор статьи. «Речь о том, что нужно взаимодействовать где возможно и снижать напряженность между странами», — подчеркнул Хумински.

Как стало известно накануне, Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности Белого дома.

При предыдущих президентах США Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем в аппарате работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников.