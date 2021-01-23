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В Москве участники незаконного митинга напали на силовиков

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В Москве участники несанкционированного митинга в субботу, 23 января, толпой напали на сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, они окружили нескольких силовиков и закидали их снежками.

Также сообщается, что собравшиеся кидают в ОМОН бутылки. По данным корреспондента «Известий», на Цветном бульваре были слышны хлопки, похожие на взрывы петард.

Участники незаконной акции также забрасывали полицейских снежками.

Кроме этого, как передает Пятый канал, на Страстном бульваре в Москве один из участников незаконного митинга бросил ограждение в правоохранителя. Там же произошли столкновения собравшихся на несанкционированную акцию и силовиков.

В Сети также появились кадры, на которых видно, как идущие по Страстному бульвару люди пинают шлем, похожий на тот, что носят сотрудники ОМОНа.

Ранее в субботу следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве.

В этот же день сообщалось, что в центре столицы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов. Кроме этого, в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

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