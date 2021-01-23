На Крайнем Севере появилась первая девушка-пилот. Россиянке Злате Чевердынской всего 24 года. Хрупкая девушка уверенно управляет вертолетом Ми-8. Впервые сибирячка села за штурвал в 16 лет, сообщает телеканал «Известия». Мама видела в дочке будущую фотомодель. Но Злата пошла по стопам дедушек и выбрала авиацию. Девушка стала одной из лучших студенток на курсе. Практически всё время сибирячка находится в командировках. Злата уже работала в тяжелых условиях Африки и Заполярья. Поездке на Крайний Север только очень обрадовалась.

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