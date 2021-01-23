Регионам на соцконтракты в 2021 году выделят 26,3 млрд рублей

Регионам на соцконтракты в 2021 году выделят 26,3 млрд рублей

2021-01-23 02:55:45

2021-01-23 02:55:45

2021-01-23 02:55:45

2021-01-23 02:55:45

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