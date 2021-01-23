Регионам на соцконтракты в 2021 году выделят 26,3 млрд рублей
В этом году на социальные контракты регионам выделят 26,3 млрд рублей. Программа предусматривает помощь малоимущим семьям и отдельным гражданам, передает телеканал «Известия».
За счет государства можно пройти переобучение, открыть ИП, сменить профессию,
получить материальную помощь. В следующие три года на социальные контракты предусмотрено 116,4 млрд рублей. Цель программы — улучшить ситуацию с бедностью в стране.
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