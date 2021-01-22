Потепление и дожди прогнозируют в выходные в Удмуртии

Синоптики спрогнозировали потепление на территории Удмуртии. 23 и 24 января в республике ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в выходные на трассах могут возникнуть неблагоприятные явления. Движение автомобилей затруднят накат и гололедица. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе скоростного режима и дистанции. Водителям рекомендовано избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы, которые обеспечат видимость для водителей.

К 25 января в республике с приходом теплого атмосферного фронта потеплеет до +3 в дневные часы.