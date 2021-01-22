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МВД напомнило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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За участие в несанкционированных акциях и призывы к этому предусмотрена ответственность в соответствии с российским законодательством. Об этом в пятницу, 22 января, напомнила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

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«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», ― говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проведение несанкционированных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться.

Ранее в Сети стал набирать популярность хештег #ДетиВнеПолитики, запущенный из-за участившихся случаев призывов к детям выйти на несанкционированные акции 23 января. Манипулировать несовершеннолетними пытаются в основном через социальные сети. Акция #ДетиВнеПолитики призвана обеспечить безопасность детей на фоне этих призывов.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

Полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Ранее, 20 января, Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.

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