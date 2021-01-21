Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил 21 января государства этой международной организации об угрозе для свободы выражения мнений из-за блокировок контента частными корпорациями США.

Постпред России призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро «внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании соблюдения свободы слова».

Во время выступления на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ Лукашевич назвал «охотой на ведьм» начавшуюся в США зачистку цифрового пространства соцсетями. По словам постпреда РФ, американские соцсети действуют в обход правовых механизмов, без решения судебных органов или мнений профильной структуры по этике.

«Подобная наглая, без оглядки на государства корпоративная цензура на таком уровне — явление экстраординарное. Налицо новая и весьма серьезная угроза для свободы выражения мнения и СМИ», — сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы «несколько частных корпораций, которым по факту позволили злоупотреблять своим почти монопольным положением в информационном пространстве, могли по своему усмотрению манипулировать новостями и фактами, причем в глобальном масштабе».

По его словам, многие эксперты, говоря о нарушении такими частными структурами «цифрового суверенитета», обвиняют их в стремлении установить «цифровую диктатуру».

«Если сегодня не предпринять совместных усилий, то завтра мировое сообщество может лишиться свободного доступа к информации и, как следствие, возможности объективно ориентироваться в происходящем», — объяснил Лукашевич.

Он заявил, что мировое сообщество не будет покорно смотреть на попытки грубо установить глобальную цензуру за счет монопольного положения в ключевых сегментах мировой сети. В связи с этим в других государствах начали создавать альтернативные американским ресурсы.

«США со своими корпорациями будут нести ответственность за неизбежную в этой связи деглобализацию сетевого пространства, разрыв некогда единого информационного полотна на национальные лоскуты», — констатировал Лукашевич.

14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сейчас демонстрируют в соцсетях такую же политику, что и при ведении международных дел: выключают из экономики и науки неугодные страны или деятелей. По словам дипломата, Соединенные Штаты обладают не только ядерным оружием, но и самым большим в мире военным бюджетом. В последние десятилетия, подчеркнула Захарова, американская внешняя политика использует только один способ ведения дел: «это санкции и рестрикции, незаконные».

Ранее в этот день Захарова отметила, что блокировка крупнейшими американскими социальными сетями аккаунтов президента США Дональда Трампа по-настоящему всколыхнула весь мир. По ее словам, блокировка страниц главы Белого дома прошла без решения судов и мнений профильных структур по этике и решение американских интернет-платформ сравнимо с ядерным взрывом в киберсреде, где страшны не сами разрушения, а их последствия.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Администрация частной соцсети заявила, что причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться республиканец.

Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа.