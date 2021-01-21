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WP узнала о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет

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Президент США Джо Байден собирается продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных американских официальных лиц.

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«По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней», — говорится в материале Washington Post.

Накануне, 20 января, в российском МИДе заявили, что новая администрация США займет в диалоге по СНВ-3 более конструктивную позицию. Это позволило бы РФ и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают в области международной безопасности и стратегической стабильности.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что избранный президент США Джозеф Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что обещания Байдена о продлении СНВ-3 звучат «весьма оптимистично». Он добавил, что США пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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