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«Роскосмос» рассказал о применении российских космических двигателей

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По данным, приведенным «Роскосмосом», каждый пятый космический пуск в мире проводят с применением российских двигателей. Российские РД-180 использовали в семи запусках американских ракет, сообщает телеканал «Известия». Две установки в 2020 году применили при запусках с космодрома Куру в интересах европейского космического агентства. Российская техника показала высокую надежность. НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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