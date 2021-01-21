«Роскосмос» рассказал о применении российских космических двигателей

По данным, приведенным «Роскосмосом», каждый пятый космический пуск в мире проводят с применением российских двигателей. Российские РД-180 использовали в семи запусках американских ракет, сообщает телеканал «Известия». Две установки в 2020 году применили при запусках с космодрома Куру в интересах европейского космического агентства. Российская техника показала высокую надежность. НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели.

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