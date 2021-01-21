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Эксперт спрогнозировал рост российского авторынка в 2021 году

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В России в 2021 году рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей может составить 3–5%. Об этом 21 января сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Зубарева.

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«На текущий 2021 год рынок будет достаточно стабильный, небольшой рост на 3–5% — наиболее вероятный сценарий», — пояснил эксперт.

Кроме того, рост в 2021 году покажет и рынок автомобилей с пробегом, считают в РОАД. Так, продажи предположительно увеличатся на 1–2%.

По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019 годом: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020 года продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.

Согласно прогнозу АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%.

20 января сообщалось, что жители России в 2020 году больше всего купили новых автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia. Россияне приобрели 201 тыс. таких легковых машин. Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей страны.

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