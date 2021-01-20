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Названы самые популярные марки автомобилей в России за 2020 год

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В 2020 году в России было продано около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2019 году. Об этом 20 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что больше всего жители нашей страны купили автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia. В 2020 году россияне купили 201 тыс. таких легковых машин. Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей страны.

В модельном рейтинге по итогам 2020 года лидерство сохранила Lada Granta: наши соотечественники приобрели ее в количестве 120 тыс. экземпляров. Второй по популярности в прошлом году была Lada Vesta (103 тыс. ед.). На третьем месте находится модель Kia Rio (88 тыс. ед.).

19 января сообщалось, что российский рынок автомобилей с пробегом в 2020 году вырос на 2%.

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