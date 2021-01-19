Рынок автомобилей с пробегом в 2020 году вырос на 2%

В 2020 году в России было продано 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем в 2019 году. Об этом 19 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечают эксперты агентства, рыночный рост по итогам года во многом стал возможен благодаря декабрьскому результату. Так, в последний месяц 2020 года россияне купили 537 тыс. подержанных машин, что на 16,6% больше, чем в декабре 2019 года.

В 2020 году наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Было продано 1 млн 283,5 тыс. таких машин. Второй результат у Toyota. Подержанные автомобили этой марки купили 620 тыс. жителей страны. Третье место у Nissan — 315 тыс. автомобилей.

12 января сообщалось, что в России по итогам 2020 года рынок новых автомобилей показал снижение к предыдущему году на 7,7%. При этом во второй половине 2020 года цены на автомобили росли, не останавливаясь. На фоне высоких курсов доллара и евро это привело к резкому подорожанию машин