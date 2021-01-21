Госавиаслужбе Украины поручили не выпускать Медведчука в Россию

Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолеты с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом в четверг, 21 января, сообщил его однопартиец, депутат Илья Кива.

«Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», — написал политик в своем Telegram-канале.

При этом в пресс-службе Медведчука заявили об отсутствии подобной информации, сообщает ТАСС.

18 января Медведчук спрогнозировал, что отношения между Украиной и Россией восстановятся, несмотря на противодействие Киева, так как этого хотят жители обоих государств.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел с Медведчуком встречу. Стороны беседовали в резиденции российского лидера в «Ново-Огарево». В ходе переговоров Путин пообещал, что Москва будет делать все возможное для восстановления российско-украинских отношений, а также высоко оценил занимаемую Медведчуком позицию по вопросу о нормализации отношений двух стран на всех уровнях.

После этого с украинским депутатом встретился глава российского правительства Михаил Мишустин, стороны обсудили восстановление отношений России и Украины.

В начале сентября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о госизмене из-за поездки народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговоры в Госдуму в марте 2020 года. Дело возбудили против Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича