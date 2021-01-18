Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Латвии заявили о способности провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Общество
При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
Мир
Немецкие экологи выступили за приостановку строительства «Северного потока – 2»
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Общество
В России выдали более 34 тыс. сертификатов о вакцинации от COVID-19
Происшествия
После схода лавины в КЧР остается неизвестной судьба двух человек
Мир
Причиной блокировки зданий комплекса Капитолия стал пожар поблизости
Мир
Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины
Общество
Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения между Украиной и Россией восстановятся, несмотря на противодействие украинской власти. Об этом в понедельник, 18 января, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

Он отметил в своем обращении на сайте партии, что 18 января — это годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединению в едином государстве русского и украинского народов.

«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», — сказал Медведчук.

Он добавил, что историческая справедливость и желание граждан обоих государств приведут к восстановлению отношений между странами, несмотря на сопротивление украинской власти.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец 15 января заявил, что переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начинаться с признания властями Киева российского статуса Крыма.

В начале января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине.

Кроме того, в конце декабря 2020 года Песков отметил, что в Кремле в настоящее время не замечают политической воли президента Украины Владимира Зеленского к нормализации двусторонних отношений.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021