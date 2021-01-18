Медведчук спрогнозировал восстановление отношений России и Украины

Отношения между Украиной и Россией восстановятся, несмотря на противодействие украинской власти. Об этом в понедельник, 18 января, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

Он отметил в своем обращении на сайте партии, что 18 января — это годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединению в едином государстве русского и украинского народов.

«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», — сказал Медведчук.

Он добавил, что историческая справедливость и желание граждан обоих государств приведут к восстановлению отношений между странами, несмотря на сопротивление украинской власти.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец 15 января заявил, что переговоры и поиски компромиссов между Россией и Украиной должны начинаться с признания властями Киева российского статуса Крыма.

В начале января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине.

Кроме того, в конце декабря 2020 года Песков отметил, что в Кремле в настоящее время не замечают политической воли президента Украины Владимира Зеленского к нормализации двусторонних отношений.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.