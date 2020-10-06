Мишустин обсудил с Медведчуком восстановление отношений России и Украины

В Ново-Огарево прошла встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Политики 6 октября обсудили восстановление добрососедских отношений РФ и Украины.

При этом глава правительства положительно оценил позицию, занимаемую Медведчуком по вопросу о нормализации отношений двух стран на всех уровнях, в том числе на межгосударственном, общественном и в сфере экономики.

«Я рад вас приветствовать в правительстве Российской Федерации. Хочу сказать, что ваше движение «Оппозиционная платформа — За жизнь» давно и последовательно выступает за укрепление наших торгово-экономических отношений и, что самое важное, за возвращение нормального общения людей, потому что это, наверное, самое главное. Мы приветствуем эти усилия, и хочу вас поблагодарить за эти усилия», — отметил Мишустин.

Со своей стороны премьер заверил, что россияне тепло относятся к народу Украины и стремятся к нормализации отношений между странами.

«Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, к <..> нашей истории и, конечно же, желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами», — сказал глава правительства.

Он выразил уверенность в том, что такой момент наступит.

На просьбу Медведчука о частичном снятии российских контрсанкций в отношении Украины Мишустин пообещал постараться найти взаимоприемлемое решение для обеих сторон.

«Не мы начали эти процедуры, но, понимая, что в этом смысле нужно двигаться, я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», — указал премьер.

Ранее в этот же день Медведчук встретился с главой российского государства Владимиром Путиным. При обсуждении вопроса нормализации отношений между странами президент пообещал, что Москва будет делать все возможное для восстановления добрососедства. Он высоко оценил занимаемую Медведчуком позицию по улучшению отношений двух стран на всех уровнях.

Также российский лидер выразил готовность к снятию санкций с Украины и предложил Медведчуку помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой и рядом других объединений предпринимателей и правительством России.