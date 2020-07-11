Пошли на разрыв: Украина расторгла еще одно соглашение с Россией

Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом. Всего за последние пять лет киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией, в том числе денонсировали базовый договор о дружбе. «Известия» разбирались в том, что это меняет в отношениях двух стран.

Борьба с документами

Украина прекратила действие меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. Соответствующее постановление утвердило правительство страны. В кабинете министров посчитали, что отказ от меморандума позволит создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».

Меморандум Москва и Киев подписали в 2012 году в Ялте. Документ предусматривал, среди прочего, обмен информацией о террористических организациях, сотрудничество в проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и расследованию террористических актов. Координацию выполнения положений документа возложили на Службу безопасности Украины и ФСБ РФ.

Пошли на разрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Решение украинских властей прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Они выходят из многих документов, это их право. То, как они обставляют решение о прекращении сотрудничества по тем или иным вопросам, — тоже их право. Но нам ясно одно: борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником геополитических игр. А украинское руководство занимается именно геополитическими играми », — сказал глава МИДа.

Дружба врозь

За последние пять лет Украина расторгла 150 соглашений с Россией. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар говорит, что ревизия законодательной базы продолжается. «Мы должны соблюдать процедуры выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда лишимся механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — объясняет чиновник.

Главная потеря двусторонних соглашений — «большой договор», соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Документ предписывал Москве и Киеву мирно решать споры, соблюдать права человека и основные свободы, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Отказаться от всех видов давления, в том числе экономического, не заключать с третьими странами договоров, направленных против другой стороны.

Пошли на разрыв Президенты России и Украины Борис Ельцин (слева) и Леонид Кучма (справа) во время церемонии подписания пакета российско-украинских документов Фото: ТАСС/А.Сенцов, А.Чумичев

После событий 2014 года многие положения документа потеряли актуальность. В 2018 году о нем вспомнил президент Украины Петр Порошенко. Он готовился к новым президентским выборам и использовал любую возможность, чтобы обозначить свою антироссийскую позицию. «Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными для прекращения действия договора, который давно стал анахронизмом», — заявил он, подписывая указ о расторжении.

В том же 2018 году Киев отказался от программы экономического сотрудничества. Она предусматривала взаимодействие в сфере торговли и транспорта. «Наш экспорт в Европу и Азию растет. Благодаря разрыву мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — объяснял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, Киев денонсировал ряд военных соглашений. В частности, прекратили существование договоры о взаимной охране секретной информации, о транзите по Украине российский военных в Молдавию, об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них. Рада разорвала договоренности о взаимодействии военных разведок и взаимной охране секретной информации. Киев также отказался от координации экспорта военных товаров в третьи страны, совместной ликвидации авиационной техники.

Действовавший президент Порошенко объяснял, что украинские власти «выполняют моральный долг перед народом». «Мы идем своим путем — возвращаемся домой, в Европу. Разрываем путы Москвы, которая так и не отбросила имперские амбиции», — говорил он. Ему оппонировали в том числе внутри Украины. «Президент хочет испортить отношения с Россией в угоду главному спонсору — США. Для страны это минус, но Порошенко и его команде всё равно. Их не интересуют судьбы людей, которые беднеют из-за разрыва отношений с Россией», — говорил депутат рады Евгений Балицкий.

Пошли на разрыв Президент Украины Владимир Зеленский Фото: РИА Новости/Стрингер

После победы на выборах президента Владимира Зеленского наступила пауза. Москва перестала получать уведомления о расторжении соглашений. В МИД России предположили, что молчание связано со сменой властив Киеве. И действительно, после решения кадровых вопросов «работа с документами» продолжилась. В ноябре 2019-го новая власть расторгла первый документ — соглашение СНГ о мерах по улучшению расчетов между хозяйственными субъектами. В июле 2020-го Киев отказался от соглашения о финансовой разведке.

Дошли до дна

Эксперты отмечают, что действия администрации Зеленского сложно назвать неожиданными. «Меморандум о борьбе с терроризмом стороны ни к чему не обязывал. По сути, это была декларация о намерениях — Киев и Москва напоминали друг другу, что борются с терроризмом. А теперь перестали напоминать», — говорит «Известиям» профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Собеседник добавляет, что Украина давно не помогает России бороться с терроризмом. «Более того, Киев поощряет экстремизм. ФСБ регулярно задерживает на территории России, в том числе в Крыму, прибывшие из соседней страны группировки и шпионов. Они приезжают, чтобы устроить теракты, запугать население, разжечь межнациональную рознь. Готовят и забрасывают их в Россию непосредственно высшие чины СБУ », — подчеркивает Матвейчев.