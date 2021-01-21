Более 220 тыс. москвичей сделали прививку от COVID-19

Уже 220 тыс. жителей Москвы сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 января.

Градоначальник отметил, что темпы вакцинации в городе значительно увеличились, в то время как госпитализация заболевших COVID-19 снизилась.

«Ощутимо снизилась и госпитализация — 1,2–1,3 тыс. человек в день против 1,5–1,8 тыс. в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек — минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек», — написал Собянин в своем блоге.

Такая ситуация, подчеркнул градоначальник, «внушает осторожный оптимизм» и позволяет снять ряд ограничений в городе. Так, мэр объявил о возвращении с 22 января колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования к очной форме обучения, а также об увеличении максимального числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25% до 50% общей вместимости зала.

Кроме того, будет возобновлена работа музеев, библиотек и других учреждений культуры.

«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения. Залог успеха — активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах», — заключил Собянин.

Во вторник, 19 января, градоначальник отметил, что число госпитализируемых с COVID-19 в Москве снизилось на 18%. Он указал, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается ситуация с коронавирусом в столице.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

15 января заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для прохождения вакцинации от коронавируса москвичам больше не нужно предоставлять справку с места работы, достаточно назвать сферу занятости.

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