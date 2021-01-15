Москвичам больше не понадобится справка с работы для вакцинации от COVID-19

Справка с места работы больше не понадобится для прохождения вакцинации от коронавируса в Москве. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 15 января, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — сказала Ракова.

Ранее в этот же день заммэра сообщила, что в Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19.

По словам Раковой, первые шесть пунктов откроются уже с 20 января. Они будут будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

В тот же день стало известно, что около 140 тыс. жителей Москвы сделали прививку против коронавирусной инфекции.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

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