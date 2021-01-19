Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

В Москве количество госпитализируемых пациентов с COVID-19 снизилось на 18%. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 января.

«На 18% снизилась госпитализация [больных коронавирусом]. Это такой важный фактор, который позволяет разгрузить и коечную сеть», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается заболеваемость инфекцией в столице.

При этом он отметил, что в большинстве регионов России после Нового года ситуация с COVID-19 улучшилась.

«Ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась. Понятно, что у нас был разрыв цепочек передачи коронавируса в течение 10 дней, во время каникул, с одной стороны, но с другой стороны — люди все равно общались, ездили, посещали курорты и так далее», — сказал Собянин.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России за минувшие стуки выявлено 21 734 новых случая COVID-19, что является минимальным показателем с 18 ноября.

Всего в стране с начала распространения коронавируса было официально подтверждено 3 612 800 случаев инфекции. Скончались 66 623 человека, вылечились 3 002 026.

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