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Число зрителей в театрах и концертных залах Москвы увеличено до 50%

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Число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличено с 25% до 50%, указ подписал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 января.

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«Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала», — говорится в блоге главы города.

Также до половины общей вместимости помещений увеличилось число посетителей развлекательных центров для детей, лагерей дневного пребывания, детских уголков и аналогичных мест.

Кроме того, в Москве вновь начнут работать музеи, библиотеки и прочие культурные учреждения, горожане смогут посещать выставки, мероприятия спортивного, рекламного и культурно-досугового характера. Количество посетителей, единовременно присутствующих в помещениях, не должно превышать 50% их общей вместимости.

Ранее в четверг сообщалось, что столичные колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования вернутся к очной форме обучения 22 января. По словам Собянина, решение об этом принято на фоне снижения заболеваемости и роста темпов вакцинации от коронавируса.

19 января Сергей Собянин заявил, что количество госпитализируемых пациентов с COVID-19 в Москве снизилось на 18%. Как он добавил, текущая неделя даст понять направление, в котором развивается заболеваемость инфекцией в столице.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

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