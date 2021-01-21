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Колледжи и учреждения допобразования Москвы откроются 22 января

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Колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования в Москве вернутся к очной форме обучения 22 января. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 21 января.

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«Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», — отмечается в сообщении на сайте мэра российской столицы.

По словам Собянина, решение об этом принято на фоне снижения заболеваемости и роста темпов вакцинации от коронавируса.

Одновременно дистанционное обучение в федеральных вузах продолжится до 6 февраля. До этой же даты будет продлен этот режим в вузах, подведомственных правительству Москвы. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах примут по согласованию с Минобрнауки России.

Как 14 января заявил мэр Москвы, в ближайшие дни можно будет оценить складывающуюся в Москве тенденцию с заболеваемостью COVID-19, что позволит властям принять решения о формате обучения и работе ряда учреждений культуры на более длительный срок.

За день до этого в Москве открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

Еще в декабре 2020 года запись на вакцинацию от коронавируса открылась для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта, СМИ и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и др.

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