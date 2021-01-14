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Ограничения из-за коронавируса в Москве продлены на неделю

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Все ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией в Москве, продлеваются на неделю. Об этом в четверг, 14 января, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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Исключение составляет формат обучения школьников. Учащиеся 1-11 классов с 18 января возвращаются в московские школы и приступают к обучению в традиционном режиме.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах», — указал градоначальник.

В рамках этих мер ограничения на работу московских баров, ночных клубов и ресторанов до 23:00 продлены до 21 января.

Собянин пояснил, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, в ближайшие дни можно будет оценить складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит властям принять решения на более длительный срок.

«Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — пообещал мэр.

С 13 ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры. Согласно указу Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке работают только до 23:00. При этом доставка еды и приготовление блюд навынос под ограничения не попадали.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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