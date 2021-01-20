Попова отметила тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в России

В России отмечается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что двое ниже, чем, например, в Европе.

Глава Роспотребнадзора на заседании коллегии управления ведомства по Татарстану указала, что в европейских государствах этот показатель составлял 50, 60 и даже 100 случаев на 100 тыс.

«Цифры у нас снижаются. Вы видите, тренд идет на снижение. Мы все с вами делаем правильно», — сказала Попова.

18 января Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, однако уже наблюдаются признаки стабилизации. Например, снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в 72 регионах.

Кроме того, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что ближе к лету показатели заболеваемости коронавирусом достигнут прошлогоднего минимума. Она допустила, что пик коронавируса пройден.

При этом 20 января директор иркутского Научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов рассказал, при каком условии коронавирус может полностью исчезнуть. Ученый полагает, что для победы над вирусом необходим иммунитет к нему у 90% жителей планеты.

В настоящее время в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку препаратом «Спутник V» могут все желающие граждане бесплатно.