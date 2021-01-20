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Ученый назвал условие для исчезновения коронавируса

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Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов рассказал, при каком условии коронавирус может полностью исчезнуть.

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По словам специалиста, это возможно в том случае, если иммунитет к инфекции появится у 90% жителей планеты. При этом он отметил, что коллективный иммунитет складывается из постинфекционного, то есть полученного в результате заражения, и вакцинального.

«Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65–70% популяции, а еще лучше — до 90%. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может», — пишет «Российская газета» в среду, 20 января.

В то же время Балахонов считает, что полное исчезновение коронавируса маловероятно и в будущем болезнь встанет в один ряд с гриппом. Однако благодаря вакцинации и постинфекционному иммунитету, а также ответственному поведению граждан напряженность ситуации будет снижаться.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

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