США приостановят депортацию на 100 дней

Соединенные Штаты приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщали пресс-служба ведомства в среду, 20 января.

Прекращение высылки неграждан страны намечено на 22 января. Предполагается, что данная мера позволит министерству перенаправить свои ресурсы на решение основных проблем страны, в том числе на ее юго-западной границе в период самого серьезного кризиса общественного здравоохранения в 21 веке.

«В течение этого промежуточного периода DHS будет продолжать обеспечивать соблюдение наших иммиграционных законов», — говорится в сообщении.

В этот же день в министерстве заявили о приостановке с 21 января приема новых участников в программу протоколов защиты мигрантов. Все ее нынешние участники не должны покидать места своего пребывания до разъяснений обстоятельств от официальных лиц правительства США.

22 октября во время теледебатов с на тот момент президентом США Дональдом Трампом кандидат в президенты Джо Байден пообещал в случае своего избрания предоставить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. По его словам, соответствующее решение он намерен принять в самом начале своего президентства. Кроме того, он пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

17 января многотысячная толпа мигрантов из Гондураса штурмом взяла границу с Гватемалой в надежде попасть на территорию США. В Штаты планировали перебраться порядка 8 тыс. человек. Они требовали от Байдена выполнения предвыборных обещаний. В итоге гватемальские правоохранители применили против толпы слезоточивый газ и дубинки, а также выставили 20 КПП на их пути к Мексиканской границе. Гондурасским мигрантам пришлось вернуться обратно.

20 января, Байден вступил в должность 46-го президента США. В первый день работы он, в частности, подписал указ об отмене запрета на въезд на территорию страны граждан ряда исламских стран и остановил строительство стены на границе с Мексикой.