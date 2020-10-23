Байден заявил о планах предоставить гражданство 11 млн нелегальных мигрантов

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден пообещал, в случае своего избрания, предоставить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. Об этом политик заявил в четверг, 22 октября, на теледебатах с действующим главой государства Дональдом Трампом.

По словам Байдена, соответствующие решения он намерен принять в самом начале своего президентства.

«В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в Конгресс предложения, нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране», — цитирует политикa Arizona Mirror.

Кроме того, он пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты «смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства».

На вопрос о том, почему он не добился проведения иммиграционной реформы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, Байден признал ошибку властей того периода и добавил, что «потребовалось много времени на то, чтобы ее исправить».

19 сентября в ходе выступления перед избирателями в штате Миннесота Трамп назвал себя стеной, которая отделяет «американскую мечту» от «хаоса». Глава Белого дома подчеркнул, что если его конкурент Джо Байден победит, то США превратятся в «лагерь для беженцев».

Предвыборные дебаты проходили на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп вышел на сцену без маски, Байден при выходе на сцену снял с лица черную защитную маску и помахал рукой своим сторонникам в зале. Оба сразу заняли места за трибунами.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.