Мигранты из Гондураса вынужденно вернулись домой

Мигранты из Гондураса были вынуждены вернуться домой. Беженцы намеревались добраться до США через Гватемалу и Мексику. В Штаты планировали перебраться 8 тыс. человек. 17 января люди штурмом взяли границу с Гватемалой, передает телеканал «Известия». Здесь начались столкновения между мигрантами и военными. Стражи порядка применили против толпы слезоточивый газ и дубинки. На пути, ведущем к границе с Мексикой, установили 20 КПП. Правоохранителям удалось сдержать движение мигрантов.

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