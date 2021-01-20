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Мигранты из Гондураса вынужденно вернулись домой

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Мигранты из Гондураса были вынуждены вернуться домой. Беженцы намеревались добраться до США через Гватемалу и Мексику. В Штаты планировали перебраться 8 тыс. человек. 17 января люди штурмом взяли границу с Гватемалой, передает телеканал «Известия». Здесь начались столкновения между мигрантами и военными. Стражи порядка применили против толпы слезоточивый газ и дубинки. На пути, ведущем к границе с Мексикой, установили 20 КПП. Правоохранителям удалось сдержать движение мигрантов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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