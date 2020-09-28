Наследственные действия: ООН ищет факты принудительной стерилизации мексиканок в США

Власти Мексики закрывают глаза на преступления в отношении своих граждан, живущих в Соединенных Штатах. Об этом заявили опрошенные «Известиями» правозащитники центральноамериканской страны. Информация о том, что в центре содержания мигрантов, расположенном в округе Ирвин (штат Джорджия), мексиканки подвергались принудительной стерилизации, появилась недавно. Однако в Совете ООН по правам человека (OHCHR) «Известия» заверили, что расследование уже идет и им занимается в том числе генеральный инспектор министерства внутренней безопасности США. Однако американская компания, владеющая миграционным центром, где содержались жертвы, от комментариев по-прежнему отказывается. Власти Мексики говорят, что четких доказательств принудительной стерилизации женщин пока не найдено.

Врачебная драма

Вскрывшиеся новые подробности миграционной политики США обеспокоили общественность еще в середине сентября. Бывшая медсестра центра временного содержания мигрантов в округе Ирвин Доун Вутен рассказала о распространенной в лагере практике стерилизации мексиканок. Без получения официального согласия беззащитным женщинам проводили гистерэктомию — процедуру по удалению матки . Перед тем как они оказывались на операционном столе, медперсонал с Google-переводчиком пытался объяснить происходящее иначе: женщин уверяли, что речь идет об обычной плановой операции.

В Совете по правам человека ООН «Известиям» заявили, что расследования по этому делу уже идут полным ходом. В том числе и при участии генерального инспектора министерства внутренней безопасности США. Однако, как отметили опрошенные «Известиями» мексиканские правозащитники, позиция правительства самой Мексики недостаточно активна.

Наследственные действия Лагерь мигрантов, США Фото: TASS/EPA/ Jose Mendez

— К сожалению, наше правительство не защитило права своих граждан, находящихся в США. Из-за зависимости от Штатов власти Мексики выбрали стратегию примирения и подчинения правительству Дональда Трампа. Мы не увидели должной реакции на сообщения о бесчеловечных преступлениях, — заявила «Известиям» Лаура Карлсен, директор проекта Las Américas при Центре международной политики Мексики.

Секретариат Мексики по международным отношениям (МИД) 16 сентября направил запрос в соответствующие органы США. В официальной ноте ведомства говорится о том, что ответственные организации обоих государств находятся в постоянном контакте. Однако 24 сентября глава ведомства Марсело Эбрард подчеркнул, что правительство еще не нашло никаких доказательств принудительной стерилизации мексиканских женщин в американских центрах для мигрантов. Министр сообщил, что ни одна из 20 выборочно опрошенных мигранток из центров временного содержания в штатах Джорджия и Техас не подвергалась подобным процедурам.

Наследственные действия Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Тем не менее, как отмечает издание Milenio, конгрессмен США Прамила Джаяпал сообщила, что общалась с адвокатами жертв центра содержания в Ирвине. По ее данным, процедуре могли подвергнуться 17–18 женщин.

— Эти преступления можно сравнить с тем, что делали нацисты. Если мы посмотрим на положения Международной конвенции о геноциде, мы найдем информацию об этих практиках. Мексика была обязана защищаться громко и решительно, — заявила «Известиям» эксперт в области миграции и экс-заместитель исполнительного секретаря национальной системы общественной безопасности Мексики Юнис Рендон.

Натворил на памятник

Практика принудительной стерилизации американок с другим оттенком кожи была распространена в США и в XIX, и в XX веках. Ответственным за прекращение рода мексиканок и жительниц Пуэрто-Рико в середине прошлого столетия было Агентство США по международному развитию (USAID), которое сейчас прививает демократию жителям Центральной Америки. Как отмечает издание The Intercept, опрос 1965 года показал, что треть женщин из Пуэрто-Рико в возрасте от 20 до 49 лет были стерилизованы в результате осуществления программ контроля над населением США.

Теперь выясняется, в XXI веке это явление не исчезло. По мнению правозащитников, косвенно ему потворствуют власти страны.

— Стерилизация мексиканок в США — признак дегуманизации мигрантов с позиции о расовом превосходстве, которую Дональд Трамп продвигает с начала своего президентства, — заявила в беседе с «Известиями» Лаура Карлсен.

В том, что жесткая антимиграционная политика Вашингтона влияет на рост расистских настроений в обществе, уверена и Юнис Рендон.

— С приходом Дональда Трампа количество преступлений на этой почве увеличилось на 30%. Ксенофобия властей США приводит к тому, что на территории Штатов в XXI веке возможны преступления уровня нацистских, — отметила эксперт.

Об этом ряд исследователей говорили еще несколько лет назад. По данным Forbes México, в 2018 году количество жертв преступлений латиноамериканского происхождения в США увеличилось на 21%.

— Мы выступаем за независимое расследование. Гистерэктомия, проводимая без согласия, — прямое нарушение закона о правах человека, — заявили «Известиям» в OHCHR.

В министерстве внутренней безопасности США не предоставили оперативный ответ на запрос «Известий» о ходе расследования.

Результатов расследования ждет и подозреваемый — врач-гинеколог Махендра Амин. Его представитель Скотт Грубман заявил, что, будучи уважаемым доктором, господин Амин решительно отвергает свою причастность к подобным операциям и ожидает появления новых фактов.