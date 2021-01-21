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Эксперт оценил инаугурационную речь Байдена

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В своей инаугурационной речи президент США Джо Байден дал понять, что намерен подвергнуть ревизии действия администрации его предшественника Дональда Трампа. Об этом 20 января заявил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

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«Понятно, что такая инаугурационная речь всегда носит пафосно-риторический характер, но вместе с тем он говорил долго, всячески подчеркивал, что он хочет исправить многое из того, что было. Он прямо Трампа ни в чем не обвинял, но он явно намекает на то, что будет подвергнуто ревизии почти все его наследие. К чему это все приведет, конечно, отдельный вопрос», — цитирует эксперта ТАСС.

По мнению Быстрицкого, Байдену предстоит преодолеть раскол как в обществе в целом, так и среди элиты, для которой новый президент — «бальзам на сердце» после скептически настроенного к ней Трампа.

Также Байден упомянул о планах реформы правосудия, что может быть намеком на пересмотр роли Верховного суда, считает Быстрицкий.

Говоря о внешней политике новой американской администрации, эксперт выразил мнение, что она будет полностью подчинена внутренней. При этом Байден не будет пытаться «разрекламировать» свои планы в отличие от Трампа. Важным направлением внешней политики он назвал необходимость выстроить стратегию отношений с Россией и Китаем.

«Непонятно, как себя будет вести Байден, намекая, так сказать, на его симпатии к Китаю. Но это сложный вопрос, он не один, у него достаточно большая команда. В этом треугольнике могут осуществляться разные маневры», — подчеркнул он.

В целом Быстрицкий не уверен, что Байден будет действовать против России «быстро и скоро», и допустил какие-то жесты в сторону Москвы для улучшения обстановки. Также он сомневается в том, что Байдену удастся перечеркнуть достижения своего предшественника на Ближнем Востоке, поскольку тому предстоит столкнуться с «проблемой арабского мира и Израиля, которые были против сделки с Ираном».

В среду, 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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