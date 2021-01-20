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Трамп на полгода обеспечил своих детей защитой Секретной службы США

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Бывший президент США Дональд Трамп перед оконччанием срока действия своих полномочий обеспечил всех своих детей защитой Секретной службы страны. Об этом 20 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

Секретная служба будет обеспечивать безопасность детей Трампа на протяжении ближайших шести месяцев. Отмечается, что такая привелегия традиционно распространяется на детей бывших глав государства младше 16 лет.

У 74-летнего Трампа пятеро детей: Дональд-младший (43 года), Иванка (39), Эрик (37), Тиффани (27) и Бэррон (14).

В среду, 20 января в должность 46-го президента США вступил Джо Байден. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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