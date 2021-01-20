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Байден вступил в должность президента США

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Джо Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, став таким образом 46-м по счету лидером Соединенных Штатов. Трансляцию церемонии вели «Известия».

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Во время принесения присяги Байден поднял правую руку, а левую положил на Библию.

В своей речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом «демократия восторжествовала». Байден также назвал это «днем надежды». Также он подчеркнул, что была услышана воля народа.

Перед этим присягу приняла Камала Харрис и вступила в должность 49-го вице-президента США. Таким образом, она стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Гимн США исполнила певица Леди Гага. На церемонии также спела певица Дженнифер Лопес, которой аккомпанировал оркестр корпуса морской пехоты США.

Вопреки традиции действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп не встретили Байдена и его жену Джил в Белом доме и не присутствовали на инаугурации в Капитолии.

Церемония проходила в усеченном формате и при соблюдении норм безопасного расстояния в связи с распространением COVID-19. Организаторы мероприятия отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать на Капитолийском холме было разрешено только законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на тот момент отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании. В общей сложности политик и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. За день до этого сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

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