Минфин США расширил санкционный список в отношении России: ограничения введены как против судна-трубоукладчика «Фортуна», строящего газопровод «Северный поток-2», так и против его владельца — компании «КВТ-Рус». На этом, заявил глава американского Госдепа Майкл Помпео, Вашингтон останавливаться не собирается — в ближайшем будущем планируется рассмотреть дополнительные меры в рамках законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и «О защите энергетической безопасности Европы».

Все это было ожидаемо. Как для РФ, так и для ее европейских партнеров. Буквально накануне введения новых ограничений Оливер Хермес, глава Восточного комитета германской экономики, в который входят немецкие компании, работающие с Россией и Восточной Европой, заявил, что попытки остановить «Северный поток-2» являются «недальновидными», так как в случае остановки проекта вырастут цены на газ и электроэнергию для европейских потребителей.

Кроме того, по словам Хермеса, российский трубопроводный газ значительно дешевле американского СПГ, импорт которого в страны Старого света Америка пытается нарастить после своей «сланцевой революции». Глава комитета в своем заявлении обратил внимание Европы и на проблемы американских санкций сквозь призму «зеленой» повестки континента. Он отметил, что только «сильная, конкурентоспособная в мировых масштабах экономика в состоянии восстановить огромные потери после коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные цели в рамках Нового зеленого курса Евросоюза». В конце концов, по словам Оливера, в перспективе «Северный поток-2» можно использовать и для поставок водорода.

Но до поставок водорода пока еще далеко, а зима в Европе случается, как ни удивительно, раз в год. Да и кушать хочется всегда. Поэтому у европейских партнеров «Газпрома» есть все основания противодействовать санкциям США. Политики Германии уже несколько лет подчеркивают в диалогах с Америкой, что их страна не является «колонией США», и они не намерены мириться с американской ограничительной политикой.

Вот и в преддверии объявления новых санкций министр экономики немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (а именно там, близ города Грайфсвальд, находится точка выхода морского участка «Северного потока 2») Кристиан Пегель заявил о создании специального фонда для обхода американских санкций против строительства газопровода. Предполагается, что компании, участвующие в сооружении трубопровода, смогут закупать материалы и строительное оборудование через новый фонд, минуя таким образом ограничения.

А в Бундестаге и вовсе посчитали, что нужны более радикальные меры, предложив ввести штрафные пошлины на американский СПГ. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, во-первых, потребовал от посла США «недвусмысленно объяснить позицию правительства», а во-вторых, заявил, что Германия должна ответить собственными контрмерами — такими, как штрафные пошлины на импорт сжиженного природного газа из Штатов.

Экспертное сообщество отмечает: разрыв между ценами на американском и европейском рынке будет расти. И в первую очередь — из-за сокращения добычи в США, связанного с кризисом на нефтегазовом рынке и падением цен, что привело к банкротству сланцевых компаний. «Газпром» же, которого часто обвиняли в негибкости долгосрочных контрактов, привлек новых клиентов за счет повышения гибкости спотовых продаж на электронной торговой платформе. Поэтому даже если представить, что Германия — и, как вариант, ее партнеры по проекту «Северный поток-2» Франция, Австрия, Голландия — введут заградительные меры против американской «молекулы», ее стоимость станет для европейских потребителей еще более некомфортной.

Если же предположить, что «Газпром» остановит реализацию проекта (а компания не исключила этого в своем проспекте к размещению евробондов), то имеющиеся трубопроводные системы, поставляющие российский газ в Европу, попросту не смогут обеспечить Старому свету необходимый объем ресурса. Кроме того, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, который проходит по территории Украины, давно требует модернизации, стоимость которой, согласно ранее озвученным цифрам, составляет несколько миллиардов долларов. Потянет ли это украинский народ? Сегодня Киев просит МВФ смягчить условия кредита, так как в стране идут «тарифные протесты», связанные с ростом цен на газ, которые были повышены как раз по требованию кредитной организации. Будет ли готова к такому повороту событий экономика Украины, которая, кстати, выступает против «Северного потока-2»?

Несмотря на то, что администрация нового президента США Джозефа Байдена уже заявляет, что сделает все возможное, чтобы остановить проект, «Газпром» с партнерами готов тоже приложить максимум усилий для борьбы и завершения проекта. Тем более, осталось совсем немного. Может быть, не сбудутся прогнозы аналитиков, которые говорили о том, что проект будет достроен в первом полугодии текущего года. Может быть, это произойдёт позже. Но это произойдёт. По крайней мере, так говорит здравый смысл.

По этому поводу замечательно высказался все тот же глава Восточного комитета Германии Оливер Хермес, отметивший, что останавливать почти завершенный многомиллиардный проект означает «окончательно превратиться в игрушку политического влияния».

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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