В Челябинской области с приходом морозов обледенело общежитие

Подъезд общежития под Челябинском покрылся льдом. Летом в здании потопы, зимой стены промерзают. Возраст постройки уже перевалил за 50 лет. В комнатах ставят сразу по нескольку обогревателей. От сырости стены разъедает плесень. Полы в доме прогнили, а недавно обвалился лестничный пролет. В местной администрации во всем обвиняют жителей. Задолженность по коммунальным услугам составляет 2,5 млн рублей. Жильцы отказываются платить за нечеловеческие условия. Капремонт в доме не проводился никогда, износ конструкций — 75%. Местные опасаются, что проводка не выдержит постоянной работы обогревателей.

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