РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Ожидается, что процесс экспертизы начнется в феврале. Об этом в среду, 20 января, сообщили «Известиям» в пресс-службе фонда.

Накануне эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины «Спутник V» . Во встрече поучаствовали более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам обсуждения будут направлены разработчикам вакцины «Спутник V» — научному Центру им. Гамалеи — в течение 7–10 дней.

РФПИ подал заявление о регистрации вакцины. В фонде ожидают, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале.

Решение EMA о предоставлении «Спутнику V» регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V».

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря. К настоящему моменту известно, что несколько человек скончались после прививки препаратом Pfizer. В декабре умерли шесть участников испытаний вакцины. В январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.

Вакциной «Спутник V» заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

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