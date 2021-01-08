Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer

В американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer, сообщает в четверг, 7 января, New York Post.

Речь идет о 56-летнем акушере-гинекологе Грегори Майкле, который работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич. Отмечается, что причиной его смерти стал геморрагический инсульт.

Как рассказала в Facebook супруга погибшего, он привился 18 декабря, и уже спустя пару дней заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. Майкл экстренно обратился в больницу, где медики обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Он оставался бодрым, пока не скончался за два дня до запланированной операции.

«Он был защитником вакцины, поэтому он и получил ее сам. Я считаю, что люди должны знать, что побочные эффекты могут случиться, что [вакцина] не всем хорошо подходит, и в данном случае разрушила красивую жизнь, идеальную семью и повлияла на столько людей в обществе», — написала женщина.

Разработавшая вакцину компания Pfizer заявила, что проведет собственное расследование по факту смерти Грегори Майкла.

«Мы активно расследуем это дело, но в настоящее время не верим, что есть прямая связь с вакциной», — говорится в заявлении организации.

Ранее в этот день стало известно, что в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. 82-летнему мужчине ввели препарат 5 января.

5 января сообщалось о гибели двух постояльцев норвежского дома престарелых, которые также сделали прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Вакцинация в стране началась 27 декабря.

За день до этого появилась информация о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после прививки от COVID-19 той же вакциной.