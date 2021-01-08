Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пушков отреагировал на блокировку аккаунта Трампа в соцсетях
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Мир
Полиция Капитолия опровергла смерть пострадавшего в беспорядках офицера
Общество
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на Таймыре
Мир
Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа
Происшествия
В школе в Приморском крае произошел пожар на площади 3,2 тыс. кв. м
Мир
США отложили введение пошлин в 25% на сумки и косметику из Франции
Мир
В генконсульстве РФ рассказали о контактах с органами США по делу Тюрина
Мир
Стали известны детали «тайной» вакцинации чиновников на Украине
Сюжет:

Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer, сообщает в четверг, 7 января, New York Post.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

Речь идет о 56-летнем акушере-гинекологе Грегори Майкле, который работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич. Отмечается, что причиной его смерти стал геморрагический инсульт.

Как рассказала в Facebook супруга погибшего, он привился 18 декабря, и уже спустя пару дней заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. Майкл экстренно обратился в больницу, где медики обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Он оставался бодрым, пока не скончался за два дня до запланированной операции.

«Он был защитником вакцины, поэтому он и получил ее сам. Я считаю, что люди должны знать, что побочные эффекты могут случиться, что [вакцина] не всем хорошо подходит, и в данном случае разрушила красивую жизнь, идеальную семью и повлияла на столько людей в обществе», — написала женщина.

Разработавшая вакцину компания Pfizer заявила, что проведет собственное расследование по факту смерти Грегори Майкла.

«Мы активно расследуем это дело, но в настоящее время не верим, что есть прямая связь с вакциной», — говорится в заявлении организации.

Ранее в этот день стало известно, что в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. 82-летнему мужчине ввели препарат 5 января.

5 января сообщалось о гибели двух постояльцев норвежского дома престарелых, которые также сделали прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Вакцинация в стране началась 27 декабря.

За день до этого появилась информация о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после прививки от COVID-19 той же вакциной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020