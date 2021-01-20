Минэнерго решило встать на защиту традиционной генерации, обратившись к вице-премьеру Александру Новаку с предложением сократить объемы государственной поддержки для возобновляемых источников энергии. В частности, глава министерства Николай Шульгинов направил зампреду правительства письмо с предложением снизить субсидии ВИЭ на 30%, до 305,93 млрд рублей. Это, по мнению чиновника, позволит сдержать рост цен на электроэнергию в рамках инфляции.

Как говорится в письме, Минэнерго и Минэкономразвития (Минэк ранее предлагал сократить господдержку ВИЭ вдвое) согласовали план, по которому государственная поддержка «зеленой» энергетики до 2035 года составит 305,93 млрд рублей и 544,7 млрд рублей до 2050-го. Целевой показатель ввода генерации ВИЭ должен быть снижен до 1,8 ГВт солнечной и 2,7 ГВт ветряной энергетики соответственно.

Стоило ли ожидать такого поворота событий? Пожалуй. По разным (ВР и ОПЕК) оценкам, Россия сегодня обладает от 19% до 24% мировых запасов газа. Страна, являющаяся одним из лидеров в добыче и экспорту углеводородов, не может закрывать глаза на свои же — экологически чистые — ресурсы в угоду «зеленой политике» Европы.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уже заявил, что власть «проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку», в результате которой не было сделано ничего для противодействия введению в Европе трансграничного регулирования. Попросту говоря —углеродного налога.

После того как в апреле 2016-го Россия подписала Парижское соглашение, бизнесмены выступали с просьбами не ратифицировать его. Уже тогда в РСПП отмечали, что российские выбросы парниковых газов были примерно на 30% ниже уровня 1990 года, который традиционно берется за базовый при расчетах обязательств. И почти 80% электроэнергии в стране производится на безуглеродных (ГЭС и АЭС) или низкоуглеродных (ТЭС на природном газе) источниках. Бизнесмены прекрасно понимали, что введение углеродного налога окажет существенное влияние на темпы социально-экономического развития нашей страны и создаст риски снижения конкурентоспособности базовых отраслей.

Но, так или иначе, в прошлом году мы ратифицировали соглашение и, раскрыв кошельки, практически приготовились ежегодно платить миллиарды долларов Старому Свету. Занимательная получилась ситуация. Многие годы Россия была крупнейшим поставщиком энергоресурсов для старушки Европы. И пока мы качали нефть с газом, строили нефте- и газопроводы, мечтая о ценах на нефть в $250, а газа — $1 тыс, там шаг за шагом шли к тому, чтобы ситуация изменилась с точностью до наоборот. Теперь платить хотят заставить нас — за свою безалаберность. За то, что вовремя не среагировали на «зеленую политику» Европы. И, кстати, с похожей ситуацией мы уже сталкивались.

В свое время Россия упорно не хотела верить в сланец. В итоге «сланцевая революция» в США серьезно подорвала наши позиции в Европе. А «Газпрому» пришлось зарыть Штокман — свой крупнейший проект по произвозодству СПГ, с которого планировалось поставлять газ как раз-таки в Северную Америку. Инвестиции в проект, кстати, оценивались в $12–15 млрд.

Получается, что сегодня нам тоже приходится выполнять работу над ошибками, сокращая господдержку дорогостоящим возобновляемым источникам. Кстати, в свое время, несмотря на «зеленый настрой», от субсидий ВИЭ устала Германия. Из-за высокой стоимости производства тариф на продажу электроэнергии субсидировался за счет государства. В итоге почти за 10 лет отчисления выросли с 0,69 до 5,27 евроцента за1 кВт*ч — такие данные публиковала BDEW (Федеральная ассоциация энергетики и водного хозяйства). В итоге в стране были пересмотрены объемы государственных субсидий на возобновляемую энергию и принят ряд законодательных актов, уменьшающих привилегии производителей «чистой» энергии.

И надо признать: несмотря на пандемию, снижение темпов роста мировой экономики и спроса на углеводороды, ископаемые виды топлива будут доминировать до середины текущего века как минимум. К таким выводам пришли эксперты Форума стран экспортеров газа (ФСЕГ). По их данным, в общем энергобалансе такие виды топлива будут составлять более 70%. А природный газ и вовсе станет единственным из углеводородных ресурсов, который будет увеличивать свою долю в мировом потреблении. Он продолжит получать политическую поддержку в ряде стран в качестве альтернативы загрязняющим и углеродоемким видам топлива, а также — гибкого варианта, дополняющего возобновляемые источники энергии. В результате, считают во ФСЕГ, природный газ займет первую строчку в структуре первичной энергии — его доля составит 27% против 23% текущих.

Драйверами спроса станут Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Ближний Восток. Рост будущего спроса составит здесь 39%, 24% и 13% соответственно. Спрос в Европе будет расти до 2030 года, а затем мы увидим его постепенное снижение. А между тем стоит отметить, что потребление газа во всей России сопоставимо с общим потреблением газа во всей Европе. Так зачем, имея в своем доме достаточный объем традиционного, дешевого и экологически чистого ресурса, субсидировать дорогостоящее производство энергии? Стало быть, курс, взятый Минэнерго, можно назвать верным. Работа над ошибками началась.

Хоть и маленьким шагами.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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