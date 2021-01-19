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В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»

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«Газпром» намерен завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако проект находится под сильным санкционным давлением. Об этом во вторник, 19 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на топ-менеджера концерна.

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«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации», — сказал топ-менеджер.

При этом он подтвердил, что «Газпром» намерен завершить проект — достроить газопровод и поставлять по нему газ европейским потребителям.

Накануне сообщалось, что «Газпром» рассчитывает на завершение строительства «Северного потока – 2», как только это станет возможным. Отмечалось, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

При этом во вторник стало известно, что «Газпром» предупредил о рисках приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Как подчеркивалось, в исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США.

18 января стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве газопровода, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG, не прокомментировал потенциальное влияние санкций Вашингтона на баржу-трубоукладчик «Фортуна».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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