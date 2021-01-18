«Газпром» выразил надежду на завершение «Северного потока – 2» в разумные сроки

«Газпром» рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», как только это станет возможным, говорится в проспекте к размещению новых евробондов холдинга, который 18 января оказался в распоряжении ТАСС.

«Мы проложили более 2300 км обеих веток газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным», — говорится в документе.

Таким же образом в компании комментируют и ввод в эксплуатацию газопровода.

Кроме того, «Газпром» допустил негативное влияние конкурирующих проектов по поставке газа в Европу на свои экспортные газопроводы. Отмечается, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Ранее в этот же день стало известно, что из-за протеста немецких экологических организаций решение немецкого регулятора об одобрении строительства трубопровода «Северный поток – 2» временно утратило свою силу.

13 января Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

15 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что швейцарская компания Zurich Insurance Group собирается прекратить оказание услуг по страхованию работ, касающихся строительства газопровода. Отмечалось, что решение приняли «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта».