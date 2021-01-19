«Газпром» сообщил о рисках приостановки «Северного потока — 2»

«Газпром» предупредил, что политическое давление может привести к приостановке строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 19 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций компании.

«Реализуя наши крупные международные проекты, такие как газопровод «Северный поток – 2», мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами», — говорится в документе.

Подчеркивается, что в исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, «такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта».

Как стало известно накануне, «Газпром» рассчитывает на завершение строительства «Северного потока – 2», как только это станет возможным. Отмечалось, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

13 января Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.