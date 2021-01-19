В ФРГ заявили о риске повышения цен на газ из-за остановки «Северного потока – 2»

Отказ от реализации проекта «Северный поток – 2» (СП-2) грозит повышением цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Об этом говорится в распространенном во вторник, 19 января, заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

«Если реализация «Северного потока – 2» будет остановлена, то следует прежде всего ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках программы ЕС по защите климата», — отметил Хермес.

Хермес указал на то, что аргументы, к которым прибегают США и многие экологические активисты, противоречивы.

«Если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды», — констатировал Хермес.

Накануне стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что ограничения Вашингтона против СП-2 не дадут ожидаемого американской стороной эффекта. Он призвал правительство ФРГ вызвать поверенного в делах посольства США, для того чтобы «недвусмысленно прояснить» позицию властей Германии.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США.

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG, не прокомментировал потенциальное влияние санкций Вашингтона на баржу-трубоукладчик «Фортуна».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.