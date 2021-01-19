Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума

Минимальное число кредитов одобрили банки РФ в 2020 году. Показатель составил 33,9% от всех заявок, сообщает телеканал «Известия». Так, с 2017 года число одобренных заявок постоянно снижается. Эксперты полагают, что на динамику повлияли пандемия и ее экономические последствия. В то же время доля одобренных обращений россиян за ипотекой выросла до нового рекорда — 71,3%.

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