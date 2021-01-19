В Белоруссии отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков во вторник выразил сожаление в связи с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF), решившая перенести чемпионат мира 2021 года из Минска, стала жертвой политических игр вокруг Белоруссии.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси», — приводит слова Баскова сайт Белорусской федерации хоккея 19 января.

Он отметил, что Белоруссия провела «большую работу сначала по подготовке заявки на проведение чемпионата мира по хоккею IIHF 2021 года, а после — непосредственно по организации турнира».

Басков выразил уверенность в том, что турнир имел все шансы повторить успех ЧМ-2014. Он высказал сожаление, что решение не предусматривает возможности подачи апелляции.

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!» — добавил он.

Баков подчеркнул, что чемпионат мира забрали, «в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей». Он отметил, что за 17 дней чемпионата Минск мог бы привлечь в государство не только мировых хоккейных звезд, «на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране».

Турнир должен был состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

18 января совет IIHF лишил Белоруссию права принять матчи чемпионата. Решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Минску компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

В Кремле выразили сожаление о лишении Белоруссии права принимать чемпионат мира по хоккею в этом году.

Ранее белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в республике. В частности, против проведения чемпионата мира в Минске выступил 14 января глава МИД Германии Хайко Маас, а 19 января — Госдеп США.

В январе несколько крупных спонсоров, в том числе Scoda и Nivea Man, заявили, что не будут финансировать чемпионат, если он пройдет в белорусской столице.

В Белоруссии после прошедших в августе 2020 года выборов президента страны, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, не утихают протесты. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство переросло в столкновения с полицией.

В выходные 16–17 января за участие в несогласованных акциях в государстве задержали 30 человек.