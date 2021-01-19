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В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага заражения коронавирусом в Китае

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Возникновение нового очага заражения коронавирусом в Китае не представляет угрозу для остального мира. Такое мнение во вторник, 19 января, высказал главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН.

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«Китайцы умеют справляться лучше всех. Думаю, остальному миру это не угрожает. Это тот же коронавирус, может, мутировавший. Дальше Китая это не должно пойти», — сказал он.

Ученый указал, что прогнозы пока делать рано за неимением достаточного объема информации, однако отметил профессионализм китайских экспертов.

«Там очень сильные вирусологи. Они учились у нас, в Америке, в Европе и возвращались к себе. Это очень важно, что они возвращались. Нужно наблюдать, что будет дальше», — предположил Ершов.

По его мнению, пандемия коронавирусной инфекции идет на спад благодаря появлению вакцин и соблюдению профилактических мер.

«Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус «приручили». Он застал нас врасплох, но сейчас уже под контролем», — заключил ученый.

В этот же день стало известно, что в КНР за последние сутки зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19. Более 40 пациентов находятся в провинции Цзилинь, 35 — в Хэбэе, 27 — в Хэйлунцзяне и один — в Пекине. В качестве возможной причины вспышки инфекции называют передвижения между городами больного COVID-19 продавца товаров для пожилых людей, ставшего суперраспространителем.

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечились более 82,4 тыс. пациентов.

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