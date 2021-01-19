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Российские военные впервые провели сетецентричекие учения

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Российские военные провели первые сетецетрические учения, во время которых они применили самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста», оснащенные аппаратурой единой системы управления тактического звена. Об этом во вторник, 19 января, сообщили представители Западного военного округа (ЗВО).

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Уточняется, что учения проводились артиллеристами Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Всего в учениях было задействовано около 500 военнослужащих Ельнинской дивизии, а также около 25 единиц вооружения, военной и специальной техники.

«Артиллеристы ... впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ «Мтса-С-М2» в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С-М2» использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени», — приводит слова представителей ЗВО «РИА Новости».

Новая система позволяет добиться «информационного и коммуникационного преимущества над противником в условиях современного общевойскового боя». С помощью аппаратуры ЕСУ ТЗ, разработанной концерном «Созвездие», можно передавать информацию с приборов наведения и управления, решать тактические и огневые задачи в режиме реального времени. Корректировка огня гаубиц выполнялась с использованием беспилотников и разведывательных систем.

«Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до 10 выстрелов в минуту», — подчеркнули в ЗВО.

Сетецентричекие боевые действия — объединение участников боя в разведывательно-информационную сеть, после чего появляется информационное и коммуникационное превосходство над противником, что, в свою очередь, повышает эффективность выполнения любых боевых задач.

12 января расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе. Боевые расчеты ЗРС С-400 во время учений провели разведку, идентификацию и сопровождение целей условного противника в воздушном пространстве Северного морского пути. Роль условного противника выполняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ, действовавшие в различном диапазоне высот.

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