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СК возбудил дело по факту гибели капитана сухогруза у берегов Турции

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По факту гибели российского капитана сухогруза «Арвин» у берегов Турции в Черном море возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 19 января, заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

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Она отметила, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства крушения судна, а также устанавливают лиц, допустивших нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, добавили в СК.

О том, что спасатели обнаружили тело россиянина, стало известно накануне. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, информацию предоставил представитель береговой охраны Турции. Отмечалось, что еще пять членов экипажа остаются в море.

Позднее посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ.

Сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму 17 января. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.

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