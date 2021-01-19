СК возбудил дело по факту гибели капитана сухогруза у берегов Турции

По факту гибели российского капитана сухогруза «Арвин» у берегов Турции в Черном море возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 19 января, заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Она отметила, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства крушения судна, а также устанавливают лиц, допустивших нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, добавили в СК.

О том, что спасатели обнаружили тело россиянина, стало известно накануне. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, информацию предоставил представитель береговой охраны Турции. Отмечалось, что еще пять членов экипажа остаются в море.

Позднее посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ.

Сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму 17 января. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.