Посольство РФ в Турции подтвердило обнаружение тела капитана сухогруза

Посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ, который был капитаном затонувшего у берегов страны в Черном море сухогруза. Об этом в понедельник, 18 января, заявил ТАСС представитель дипмиссии.

«В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения сухогруза «Арвин» в Черном море было обнаружено тело одного из членов экипажа, которым оказался капитан судна российский гражданин Виталий Галенко», ― рассказал он.

В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

О том, что спасатели обнаружили тело россиянина, стало известно ранее в этот день. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, информацию предоставил представитель береговой охраны Турции. Отмечалось, что еще пять членов экипажа остаются в море.

Сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму накануне. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.