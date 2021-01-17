Обнаружили тела двух членов экипажа затонувшего российского сухогруза

Найдены тела двух членов экипажа затонувшего у берегов Турции российского сухогруза Arvin, сообщили 17 января в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

«Тела двух погибших найдены и подняты на борт спасательного катера», — передает «Интерфакс».

Пятерых членов экипажа удалось спасти. Поиски восьми моряков продолжаются.

ВМС Турции направили фрегат для помощи в поисково-спасательных работах.

«Фрегат из командования ВМС был направлен в район Инкуму провинции Бартын в Черном море, где затонул российский сухогруз», — говорится в распространенном в Twitter заявлении министерства национальной обороны Турции.

В районе Инкуму затонул сухогруз с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Сообщалось о спасении трех моряков из состава экипажа российского сухогруза.

В Россморречфлоте указали, что в экипаже из 12 человек — два гражданина России.

Причины происшествия пока не известны.