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Российский сухогруз затонул в Черном море

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Российский сухогруз затонул у берегов Турции в Черном море, сообщило в воскресенье, 17 января, агентство Anadolu.

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Инцидент произошел на севере страны в районе провинции Бартын. По словам губернатора провинции, турецкая сторона проведет операцию по спасению 15 членов экипажа судна.

Власти Турции приступили к спасению моряков затонувшего судна.

«Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках», — приводит агентство слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

Данных о погибших не поступало.

В августе баржа перевернулась и затонула на Рыбинском водохранилище. Два человека пропали без вести. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

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